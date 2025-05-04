AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilk yargı paketini hazırlamaya başladı.

Çalışmalar tamamlandığında, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifinde, toplumsal huzurun sağlanması ve suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler yapılacak ve cezalar artırılacak.

"Kasden yaralama" suçunun cezaları arttırılacak. Teklife göre, TCK'nın 86. maddesindeki "kasten yaralama" suçunun alt ve üst sınırları yükseltilecek. Basit kasten yaralama suçunun 4 ay olan alt sınırı 6 aya, 1 yıl olan üst sınırı ise 1,5 yıla çıkarılacak.

Taksirle yaralama suçunun cezalarında da düzenleme yapılacak. Bu suçun 3 ay olan alt sınırı 4 aya, 1 yıl olan üst sınırı ise 2 yıla yükseltilecek. Bu değişiklikle, taksirle yaralama suçunu işleyenler 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilecekler.

Trafik magandaları ve trafikteki saldırgan eylemlerle mücadele amacıyla da düzenlemeler getirilecek. TCK'nın 223. maddesinin başlığı, "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" olarak değiştirilecek. Bu hükme göre, kara ulaşım aracının hareketini hukuka aykırı şekilde engelleyen, durduran veya başka bir yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Ayrıca, hukuka aykırı bir şekilde hava ulaşım aracının hareketini engelleyen veya aracı başka bir yere yönlendirenler, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Eğer bu suç sırasında kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme gibi diğer suçlar işlenirse, fail hem "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan hem de işledikleri diğer suçlardan ceza alacak.

Ateşli silahlarla ilgili düzenlemeler de getirilecek. Teklif ile, meskun mahalde silahla ateş açanlara verilecek cezalar artırılacak. TCK'nin 170. maddesinde yapılacak değişiklikle, insanların hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olacak şekilde ya da korku, kaygı veya panik yaratacak biçimde silahla ateş açanlar veya patlayıcı madde kullananların hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

Ayrıca, "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş açmak da suç kapsamına alınacak. Böylece, meskun mahalde bu tür silahlarla ateş edenler de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla ateş edilmesi durumunda ise ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

Kiralık araçlarla ilgili de düzenlemeler yapılacak. Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi, bu araçların suçlarda kullanılması gibi durumlarla ilgili olarak, TCK'nin 155. maddesinde değişiklik yapılacak. Motorlu kara, deniz veya hava taşıtlarının güveni kötüye kullanma suçunda nitelikli hal olarak kabul edilecek ve bu suçtan alınacak ceza bir kat artırılacak.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanmaya yönelik düzenlemeler de yapılacak. Emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak durumda olmasına rağmen alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.