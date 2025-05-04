Enflasyon ve döviz kurundaki yükselişten en fazla etkilenen sektörlerden biri de otomotiv oldu. Mayıs ayına yeni fiyatlarla giren 16 otomobil markası, ortalama yüzde 2 ila yüzde 6 arasında zam yaparken, uzmanlar henüz fiyat artışı açıklamayan firmalardan da yakında zam haberi gelmesini bekliyor.

Sıfır araçlarda modeline göre değişen zam oranlarıyla, 330 model arasında yüzde 10’a varan artışlar yaşandığı, iki modelde ise fiyatların sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 11 oranında yükseldiği ifade edildi. En uygun aracın fiyatı 1,2 milyon liraya çıkarken, 22 modelde 1 milyon liranın üzerinde fiyat farkı oluştuğu gözlemlendi.

ZAM KUR ARTIŞININ ÜSTÜNDE

Döviz kurunun yükselişinin işaret eden otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, kurda geçen ay yüzde 1.6’lık bir artış olduğunu ama markaların yaptığı zam oranlarının bunun çok üstünde olduğunu vurguladı.

Yalçın, bu verinin, fiyat artışının sadece döviz kuruyla ilgili olmadığını gösterdiğini anlattı.

YÜZDE OLARAK ORTALAMA FİYAT ARTIŞLARI

Mercedes-Benz: 6.1

BYD: 5.9

Toyota: 5.5

KG Mobility: 5.4

Citroën: 4.7

Land Rover: 4.2

Volkswagen: 4.1

Skoda: 3.6

DS Automobiles: 2.8

Chery: 2.7

Suzuki: 2.7

BMW: 2.5

Peugeot: 2.4

Kia: 2.4

Opel: 2.1

Honda: 2.0