Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında, 66 yaşındaki sabıkalı Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayın ardından ilk açıklamasını yaptı.

"Mutlaka azmettireni vardır" diyen Özel, "Bize bir mesaj vermek isteyenler bir saldırı yapmıştır. O araştırılır bulunur. Biz buradan bir husumet üretmek... O zaman işte o yumruğu atana, attırmaya çalışana prim vermiş oluruz" dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Mutlaka bir azmettireni vardır. Mesele, bugün DEM Parti vekilinin, Türkiye barışa kavuşsun diye, terör sorunu bitsin, anneler ağlamasın diye ömrü boyunca emek sarf etmiş birinin cenazesindeydik. Bize bir mesaj vermek isteyenler bir saldırı yapmıştır. O araştırılır bulunur.

Biz buradan bir husumet üretmek... O zaman işte o yumruğu atana, attırmaya çalışana prim vermiş oluruz.

Siyaset sözle yapılır. Sözle yapmaya devam edeceğiz. Biz milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz. Sandığı boşa çıkarmaya çalışanlara karşı demokratik mücadelemizi vereceğiz. Çok inançlı, çok kararlıyız.

Siyasi tartışma oluşturmak benim işim değil"

Öte yandan saldırgan Tengioğlu ise ilk ifadesinde CHP'den yemek kartı istediğini vermedikleri için sinirlendiğini öne sürdü.