Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm hisselerinin devri amacıyla ihale düzenliyor. İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini en geç yarın saat 16.30'a kadar sunmak zorunda.

İHALE 7 MİLYAR LİRADAN BAŞLAYACAK

13 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, TMSF bünyesindeki Bellona Mobilya’nın satışına yönelik ihale düzenleneceği açıklandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin 350 milyon lira teminat yatırması ve tekliflerini 5 Mayıs saat 16.30’a kadar sunmaları gerekiyor. İhale, 6 Mayıs saat 10.00’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

İSTİKBAL MOBİLYA'NIN DA SATIŞA ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, TMSF’nin kontrolünde bulunan bir diğer büyük mobilya markası İstikbal Mobilya’nın da önümüzdeki aylarda satışa sunulması öngörülüyor.

Daha önce Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteren Bellona ve İstikbal, holdingin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kayyum atanarak TMSF’ye devredilmesinin ardından Hazine mülkiyetine geçmişti.