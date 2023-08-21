bir eğlence mekanında yaşanan üzücü bir olayda, iş ortağıyla yaşanan kavga sonucunda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Şeyh Sinan Mahallesi Kantarcı Sokak'taki bir eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre, mekan sahipleri olan E.E.T. ile İlker Esluğ (40) arasında iş yerinin bodrum katında başlayan küfürleşme, hızla kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucunda E.E.T., öfkesiyle kontrolünü kaybederek iş ortağı İlker Esluğ'a bıçakla saldırdı ve onu 6 kez bıçakladı.

Olayın hemen ardından olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlker Esluğ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerine gelerek delil topladı ve E.E.T.'yi gözaltına aldı. Zanlı, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Polis, Tekirdağ Çorlu'da bir eğlence mekanında yaşanan olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.