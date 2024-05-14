İnegöl Orhaniye Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunda Ortakçı Cam A.Ş.'nin isim sponsorluğu ile sahaya çıkacak.

Geçtiğimiz sezon 2. ligde mücadele eden İnegöl Orhaniye Voleybol Takımı, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmiş ve 1. lig hedefine yaklaşmıştı. Bu sene de iddialı bir yönetim kurulu ile yola çıkan ve 1. lig hedefini odaklanan İnegöl Orhaniye Kadın Voleybol Takımı, isim sponsoru Ortakçı Cam A.Ş. ile yaptığı anlaşmayla yeni bir döneme adım attı.



Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla tanınan Ortakçı Ailesi, İnegöl'de kadın voleyboluna desteğini Orhaniyespor'a isim sponsoru olarak vererek göstermiş oldu. Bu sponsorluk anlaşması, İnegöl'de kadın voleybolunun gelişmesine ve ilerlemesine önemli bir katkı sağlayacak.

Resmi sponsorluk anlaşması, 14 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşti. Anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunan Ortakçı Cam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda kulüp yöneticisi olan Alican Ortakçı, "İnegöl'de kadın voleybolunun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak için Orhaniyespor'a isim sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kadın voleyboluna olan inancımız tamdır ve bu alanda önemli başarılara imza atılacağına inanıyoruz. Takımımıza ve antrenörlerimize olan güvenimiz sonsuzdur. Bu sponsorluğun İnegöl sporuna ve kadın voleyboluna hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.



İnegöl Orhaniye Voleybol Takımı Başkanı Şükrü Gümüş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ortakçı Cam A.Ş.'nin isim sponsorluğunda yeni bir döneme başlamaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Ortakçı Ailesi'nin spora ve sporcuya olan desteği için kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu sponsorluk anlaşmasıyla birlikte hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağına inanıyoruz. İlçe halkının ve camiamızın her zaman olduğu gibi destek olmalarını rica ediyoruz."



İmza töreninde kulüp yöneticileri Bedri Boyrat, Coşkun Karduz, Ozan Can, Nadir Güçlü, Melih Uçaravcı, Faruk Seymen, kulüp başkanı Şükrü Gümüş ve Ortakçı A.Ş yönetim kurulu üyeleri Alican Ortakçı ile Bertan Ortakçı hazır bulundu

Ortakçı Cam A.Ş.'nin isim sponsorluğunda sahaya çıkacak olan İnegöl Orhaniye Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunda 1. lig hedefini gerçekleştirmek için mücadele edecek.