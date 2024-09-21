Gökkuşağı Koleji, 2024 TEKNOFEST İnsanlık Yararı için Teknoloji Yarışması’nda başarıya imza attı. Öğrenciler, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nın Afet Yönetimi Kategorisi’nde birinci oldu.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan ve 788 bin 161 takım ve 1 miilyon630 bin yarışmacının katıldığı TEKNOFEST, yenilikçi projelerin ve genç yeteneklerin sergilendiği, teknoloji ve mühendislik alanında önemli bir platform. Bu yıl Afet Yönetimi Kategorisi’nde ortaokul öğrencileri arasında gerçekleşen kıyasıya rekabette; Gökkuşağı Koleji öğrencileri Fahri Demir Şentürk, Yusuf Ömer Demir ve Dora Doğan, öğretmenleri Yusuf Sezikli’nin koordinatörlüğünde birinci oldu. Proje, yapıların deprem direncini artırıp uzun ömürlülüğünü sağlamakla kalmayıp, hem yeni inşa edilen hem de mevcut binalarda uygulanabilir çözümler sunmasıyla öne çıktı.

2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek ödül töreninde başarılarını kutlayacak öğrenciler Fahri Demir Şentürk, Dora Doğan ve Yusuf Ömer Demir; inovasyon ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergileyen etkileyici bir çalışma gerçekleştirerek “Depreme Karşı Beş Aşamalı Çözüm” projesiyle sanat, spor ve bilim alanlarındaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Kolejde haftada iki saat CAP programı çerçevesinde yapılan çalışmalarda öğrenciler, beyin fırtınası yaparak yeni fikirler ve projeler geliştirdiğini belirten Takım Koordinatörü Yusuf Sezikli, “Kinect ile kontrol edilen akıllı tahta, sınıf içi yapay zekâlı robotlar ve Python ile C# programlama diliyle geliştirdiğimiz projelerimiz devam ediyor. Projemizin geliştirilmesi, uzmanlarla yapılan görüşmeler ve üniversitelerdeki testlerle yaklaşık altı ay sürdü. Öğrencilerimizin projeleri, milli ve yerli özellikler taşıyarak depreme karşı ilk defa inşaatlarda kullanılacak esnek ve dayanıklı D40 malzemesi ile özel karışımlı beton üretimi noktasında önemli bir fark oluşturmayı amaçlıyor” dedi.