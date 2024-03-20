Kök hücre tedavisinin çok geniş kullanım alanı olmakla beraber kas iskelet sistemindeki her türlü bağ doku, kıkırdak, eklem, kas dokusu ve lif yırtıklarında doğru hastalarda kullanılır. (Omuz lif yırtıkları, omuz tendon hasarları, kas yaralanmaları, fibromyalji, menisküs , diz ve kalça kireçlenmeleri, kırık sekelleri vs.)

Kök hücre tedavisi özellikle kemiklerde ve kıkırdaklarda;

Erken dönemde kıkırdak hasarlanması başlamış hastalarda

Kıkırdak hasarı olan ancak ameliyat olmak istemeyen hastalarda

Kıkırdak hasarları dışında kas, tendon yaralanmalarında, kalça ve dizde erken dönemde tanı konulan kemik beslenme sorunu olan hastalarda kullanılır.