18-20 Nisan tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Oryantiring Türkiye Finali’nde İnegöl Belediye Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Katıldıkları her organizasyondan kupa ve madalyalarla dönen turuncu-lacivertli ekip, bu kez de 6 farklı kategoride yarışarak 6 kupayla İnegöl’e dönmeyi başardı.

Türkiye Şampiyonu unvanını alan takım, centilmenliğiyle de takdir topladı. Yarışma esnasında sakatlanan bir sporcunun yardımına koşan İnegöl Belediyesporlu Ali Kazım Yaşar, yarışını bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Bu hareketi nedeniyle Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler tarafından Fair Play madalyasına layık görüldü.

Final sonuçlarına göre; E16 B Kategorisi Türkiye birinciliği, K16 A, K16 B, E16 A ve K20 A kategorilerinde Türkiye ikinciliği, E18 A kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü elde edildi.

Elde edilen başarılar sadece kupa ile sınırlı kalmadı. İnegöl Belediyespor’dan Aleyna Minden, Azra Coşkun, Hatice Erva Yeni, Melek Tekin, Rabia Aslan, Nehir Karakoçak, Zafer Uyan, Yusuf Vurğun, Metehan Oğuz ve Mustafa Talha Bilge isimli 10 sporcu, Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.