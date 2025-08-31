Bilecik’in Osmaneli ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ersin Korkut ile Okul Müdürü Süheyla Gül Korkut, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin olmalarının ardından Kaymakam Abdüssamed Kılıç’a veda ziyaretinde bulundu.

Osmaneli Kaymakamlığı’nda gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Kılıç, başarılı yöneticilere yeni görevlerinde başarılar diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eden Kaymakam, eğitim alanında yürüttükleri faaliyetlerin ilçenin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Murat Ersin Korkut ve Süheyla Gül Korkut ise Kaymakam Kılıç’a nazik karşılaması ve destekleri için teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.