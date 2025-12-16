Bilecik 1. Amatör Lig’de a ve b gruplarında 3’üncü hafta geride kalırken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor lige damgasını vurdu.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 3’üncü haftasında oynana 6 müsabakada 13 kes fileler havalanırken, 1 maç yarıda kaldı. A Grubu’nun lideri Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde ligin güçlü takımı Vitraspor’u 1-0 yenerek ligde 3’te yaptı. Kınıkspor kendi evinde Cihangazispor’a 2-1 yenilirken, Akpınarspor Gölpazarı Belediyespor deplasmanından 1-0’lik skorla döndü. 1969 Bilecik Spor Kulübü, Gülümbespor karşısında 1-0 yenilgiyle sahadan ayrılırken, taraftarlarını üzdü. Bu skorlar sonrası 9 puanla Osmaneli Gençlerbirliği Spor liderliği sürdürürken, Akpınarspor ve Cihangazispor 6’şar puanla lideri takip ettiler. 1969 Bilecik Spor Kulübü 3’üncü haftada 3 puanla 8 takımlı ligde 6’ıncı sırada haftayı bitirdi. Ligin 4’üncü haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü-Gölpazarı Belediyespor, Akpınarspor-Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Cihangazispor-Gülümbespor ve Vitraspor-Kınıkspor müsabakaları oynanacak.

Zorlu maçı Osmanelispor kazandı

B Grubunun 3’üncü haftasında ligin flaş takımları Osmanelispor ve Pazaryerispor karşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan müsabakayı ev sahibi Osmanelispor 1-0 kazarak, büyük bir başarıya imza attı. Hasan Kol önderliğinde büyük bir başarı elde eden Osmanelispor’da bu galibiyet sonrası büyük sevinç yaşandı. Ligin diğer karşılaşmalarında Karaköyspor, Ertuğrulspor deplasmanında 6-0’lık skorla dönerken, Kürespor-Edebalispor maçı çıkan olaylardan dolayı yarıda kaldı. B Grubu’nda 3’üncü haftayı Bozüyükspor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Karaköyspor 2’de 2 yaparak 6 puanla liderliği yükselirken, 2’de 2 yapan diğer takım Osmanelispor lideri takım etti. 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyet alan Pazaryerispor ise bu takımları takip etti.

Ligin 4’üncü haftasında Bozüyükspor-Ertuğrulspor, Edebalispor-Osmanelispor, Karaköyspor-Kürespor müsabakaları oynanacak. 4’üncü haftayı Pazaryerispor BAY geçecek.