Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan şehirlerarası otogar T2 yetki belgesini alarak şehirlerarası otogar statüsüne yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi olarak tescillenen Osmaneli Şehirlerarası Otogarı T2 yetki belgesini alarak şehirlerarası otogar statüsüne yükseldi. Bu önemli adım sayesinde ilçeye olan ulaşım kolaylaşacak ve seyahatlerde büyük bir kolaylık sağlanacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı açıklamada, “Şimdi otobüs firmaları ile yapacağımız görüşmelerle, güzergahlarına Osmaneli’ni de dahil etmeyi planlıyoruz. Böylece, Osmaneli’mizin ulaşım ağı daha da genişleyecek. Bu güzel gelişme ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.