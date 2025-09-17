Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üretilen ayva lokumu, yeniden Türkiye genelinde satışa sunuldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından kurulan Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi’nde üretilen Osmaneli ayva lokumu, Türkiye genelinde yeniden tüketiciyle buluşuyor. Yapılan anlaşma kapsamında ilk parti satışlarının ardından ikinci parti ürünler de mağazalara gönderildi. Osmaneli ayva lokumu raflarda yeniden yerini aldı. Günde 10 bin paket lokum üretim kapasitesine sahip tesiste, ayva lokumunun yanı sıra Osmaneli salçası, nar lokumu, tahin ve kolonya üretimi de gerçekleştiriliyor. Osmaneli Belediyesi’nin yatırımlarıyla faaliyete geçen üretim merkezi, hem yöresel ürünlerin markalaşmasına katkı sağlıyor hem de ilçe ekonomisine önemli bir değer kazandırıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Yöresel ürünlerimizi markalaştırarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Osmaneli ayva lokumunun yeniden raflarda yer alması bizler için gurur verici. Hem üreticimize hem ilçemize ekonomik anlamda ciddi katkı sağlıyoruz" dedi.