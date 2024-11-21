Osmangazi Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında yazar Halime Yıldız’ı ilkokul öğrencileri ile buluşturuyor.

Bilgili, eğitim seviyesi yüksek ve bilimin ışığında ilerleyen nesiller yetiştirmek için çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, Hacı Akkadın Tarman İlkokulu öğrencileri ile yazar Halime Yıldız’ı ilkokul öğrencileri ile bir araya getirdi. Çocuklara kitap sevgisi aşılayan buluşmada, minik öğrenciler merak ettikleri soruları Halime Yıldız’a sordu. Oldukça keyifli geçen söyleşide Yıldız, çocuklara kelimelerin önemi, nerelerde kullanmaları gerektiği, kelimelerin anlamlarından emin olmak için sözlük kullanmaları ve kelimelerini çoğaltmaları gerektiği konularda bilgiler verdi. Sohbet ortamında geçen söyleşinin sonunda yazar Halime Yıldız, Kertenkelime ve Uçurtmayla Balık Tutmak, kitaplarını imzalayarak küçük okurlarına hediye etti.

Çocukları mutlu görünce kendisinin de çok mutlu olduğunu ifade eden yazar Halime Yıldız, “Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği çok keyifli bir etkinlik oldu. Bugün gerçekleştirdiğim söyleşide çocuklara kelimelerin önemi hakkında bir şeyler söylemeye çalıştım. Kelimeler hayatımızı değiştirir; olumlu ve olumsuz yönde hayatımıza şekil verir. Çocuklara kelimelerin anlamlarından emin olmak için sözlük kullanmaları ve kelime dağarcıklarını çoğaltmaları gerektiğini anlattım. Kertenkelime ve Uçurtmayla Balık Tutmak, kitaplarımı imzalayarak çocuklara hediye ettim. Deneme türünde yazılan, ufuk açıcı olan bu kitaplar, farklı konularda çocukların bakış açılarını değiştirecek ve düşünmeye sevk edecek” dedi.

Söyleşinin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yazar Halime Yıldız’a çiçek takdim etti.