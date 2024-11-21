Başkan Çelik, Özlüce Mahallesi 2396 ada 5 parseldeki taşınmazın inşaat yapım işleri ve irtifak hakkı süresi boyunca alt kiralama hakkı için ihale düzenleneceğini açıkladı.

İhale, 28 Kasım Perşembe günü saat 14:00’te İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilecekken, şeffaflık ilkesine bağlı olarak YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

İhale şartnamesinin, yarından itibaren hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında kulüp idari binasından temin edilebileceği de belirtildi.