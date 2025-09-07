

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdulkarim Al N.(45) yönetimindeki 34 NU 5796 plakalı otomobil ile Hamzabey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Cemal A.(40) yönetimindeki 48 M 0268 plakalı motosiklet iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Kevser A.(38) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE