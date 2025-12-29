

Balakuş'un açıklamasında, 2025 yılı boyunca İnegöl Belediye Meclisi'nde toplam 129 karar alındığı belirtildi. Bu kararların 104'ü oybirliğiyle (%80,62), 25'i ise oy çokluğuyla (%19,38) kabul edildiği ifade edildi.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti Grubu'nun 15 karara hayır (%11,63), 3 karara ise çekimser (%2,33) oy verdiği kaydedilen açıklamada, çekimser kalınan kararların genellikle komisyonlara havale edilmesi gereken ancak eksik bilgi ve belgelerle doğrudan meclise getirilen konulardan oluştuğu vurgulandı.

"Boş muhalefet yapmadık"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu rakamlar açıkça göstermektedir ki; grubumuz boş muhalefet yapmamış, her şeye otomatik olarak 'hayır' dememiştir. Aksine, İnegöl’ün menfaatine olduğuna inandığımız kararların tamamına destek vermiş, yalnızca yanlış ya da eksik bulduğumuz konularda tavrımızı net bir şekilde ortaya koymuşuzdur. Bu yaklaşımımız, yapıcı muhalefet anlayışımızın en somut göstergesidir."

İnegöl Belediye Meclisi'nde ana muhalefet görevinin Saadet Partisi ve Demokrat Parti Grubu tarafından yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, vatandaşların yüklediği sorumluluğun bilinciyle yıl boyunca yoğun çalışma temposu içinde olunduğu, her meclis gündemine eksiksiz hazırlanıldığı ve tüm konuların titizlikle incelendiği belirtildi.

2026 için kararlılık mesajı

Murat Balakuş, 2026 yılında da aynı disiplin ve kararlılıkla hareket edeceklerini belirterek, "İnegöl’ün hayrına olan her çalışmada destekleyici, yanlış gördüğümüz her uygulamada ise yapıcı bir üslupla karşısında duran bir anlayışla meclis çalışmalarına katkı sunacağız" dedi.

Açıklamanın sonunda şu temenniye yer verildi:

"Yeni yılın, İnegöl’ümüzün mahalli idareler açısından huzur, adalet, şeffaflık ve halka hizmet odaklı projelerle dolu geçmesini; belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ilçemizin her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet götürmesini temenni ediyorum. 2026 yılının İnegöl’ümüze, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

Kaynak: BÜLTEN