Tokat 2500 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Osmangazi Belediyespor, etkili servisleri ve hatasız hücumlarıyla rakibinin savunmasını zorladı. Oyunun her anında disiplinli bir performans sergileyen Osmangazili sporcular, müsabakadaki uyumları ve mücadele azimleriyle fark açtı. Setleri 27-15, 16-25, 14-25 ve 20-25’lik skorla tamamlayan başarılı takım, deplasmandan büyük bir gururla ayrıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, son dönemde voleybol branşında ivme yakalayan genç sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.

Kaynak: İHA