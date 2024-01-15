Başka Gazete'den Selahattin Adıgüzeller tarafından kaleme alınan yazıda, Osmangazi Belediye Başkanlığında Mustafa Dündar'ın AK Partinin 3 dönem kuralı nedeniyle aday gösterilmeyeceği ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın aday gösterileceği ifade edildi.

Mustafa Dündar Aday Gösterilmeyecek

Bursa siyaset kulislerinin derin(!) ismi Siyasettin Hoca, Dündar’ın adaylık şansının çok düşük olduğunu söyledi. Siyasettin Hoca, Dündar’ın Osmangazi ilçe başkanlığı görevinden alınan Ufuk Cömez’in Genel Merkez’in istifa ricasına direnmesine destek verdiği için Genel Merkez ve İl yönetiminin tepkisini çektiğini iddia etti. Siyasettin Hoca, “Mustafa Başkan o treni kaçırdı!” dedi.

Siyasettin Hoca, Dündar’ın ayrıca İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la da iletişim sorunu yaşadığını belirtti. Siyasettin Hoca, “Son dönemde bu sıkıntı iyice gün yüzüne çıktı. Tarafların sosyal medya paylaşımlarına bile yansıdı. Sizce bu yaşananlardan sonra yeniden aday gösterilen Aktaş ve mevcut İl Başkanı Gürkan, bir dönem daha çalışmak isterler mi Dündar’la?” diye sordu.

Dündar’ın Yerine Mehmet Kanar Geliyor

Siyasettin Hoca, AK Parti’nin Osmangazi Belediye Başkan adayı olarak ise çok şaşırtıcı bir isim öne sürdü. Siyasettin Hoca, “Mustafakemalpaşa ilçesini ittifak ortağı MHP’ye bırakan AK Parti, ilçenin mevcut belediye başkanı Mehmet Kanar’a jest yapıp onu da Osmangazi’den aday gösterirse şaşırma! Biliyorsun Alinur Başkan’la Kanar birbirlerini çok sever ve sayar!” dedi.

Başkan Mehmet Kanar'ın Adı İlk Değil

Köşe yazısında Mehmet Kanar konusunda partinin ciddi bir hazırlık içinde olduğu belirtildi. Mehmet Kanar'ın Osmangazi Belediye Başkanlığı adaylığı ise gündeme yeni gelen bir konu değil.. Zira daha önceden de Mustafa Dündar'ın 3 dönem kuralı nedeniyle aday olamayacağı ve Mustafakemalpaşa'da başarılı işlere imza atan Mehmet Kanar'ın adaylık noktasında en yakım isim olarak görüldüğü ifade edilmişti.