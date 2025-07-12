Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya-Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç sürücü Mehmet B. Osmangazi Tüneli çıkışı Kuyubaşı Mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafifi ticari araç olun sağında bulunan beton bariyere çarparak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan F. B., Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.