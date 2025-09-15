Osmangazi Belediyesi, çocuk sahibi olma heyecanı yaşayan anne ve anne adaylarına gebeliğin yedinci ayından, bebek doğup 1 yaşına gelene kadar gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle her türlü desteği sağlıyor. Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler "Osmangazi95" projesi kapsamında gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeleri yaparak annelere eğitimler veriyor. Yapılan ziyaretlerde verilen eğitimlerle annelerin ruh sağlığı ve ebeveynlik becerileri güçlendirilerek, bebeğin gelişimi destekleniyor. Ayrıca "Osmangazi95" projesi kapsamında, annelere anne sütünün önemi ve etkin emzirme için doğru emzirme pozisyonları hakkında birebir destek veriliyor.

Yaptığımız ziyaretlerle anneler kendini yalnız hissetmiyor

Hamile olan ve doğum yapmış annelere hem psikososyal destek hem de çocukla arasındaki bağı iyileştirmek için çalışma yaptıklarını ifade eden Sosyolog Sueda Yalçın, "Bu projeyle erken çocukluk döneminin önemini anlatıyoruz. Anne hamileyken 3 defa, doğumdan sonra da 2 haftada bir olmak üzere toplamda 27 defa anneleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerde annelere çocuğa doğru yaklaşımı ve sağlıklı beslenme konularında eğitimler verirken manevi anlamda da destek oluyoruz. Anne bu proje kapsamında yaptığımız ziyaretler sayesinde kendisini yalnız hissetmiyor. Osmangazi Belediyesi olarak erken çocukluğun kritik döneminde annelere yardımcı olarak bilinçli bir çocuk yetiştirmesine yardımcı oluyoruz. Bu proje sayesinde ileride çocuğun sosyal ilişkilerinin ve eğitim düzeyinin yüksek olmasını sağlıyoruz. Osmangazi95 projesi kapsamında, annelere anne sütünün önemi ve etkin emzirme için doğru emzirme pozisyonları hakkında hem ev ziyaretleriyle birebir destek verilmekte hem de düzenlenen seminerler aracılığıyla toplu bilgilendirme yapılmaktadır" dedi.