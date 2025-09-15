

Kaza İnegöl'ün kırsal Deydinler ile Dipsizgöl mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücü Saffet T.(30) yönetimindeki 16 BNR 026 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kahvaltı işletmesinin bahçe demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki eşi Aybüke T.(25) ve çocukları 8 aylık Muhammed Aybars ile 3 yaşındaki Ali yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ELDİVENDEN BALON YAPTILAR

Sağlık ekipleri kaza sonrası ağlayan minik Muhammed Baybars ve ağabeyi 3 yaşındaki Ali'yi sakinleştirmek için muayene eldivenini şişirerek balon yapıp çocuklara verdi. Bebek ve ağabeyi elindeki balon ile kucağına konulduğu annesi ve babasıyla aynı sedyelerde hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ