

Olay, dün 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynarken aniden yere yığılan 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun vurulduğunu gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuğun kalçasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılırken, yaralı çocuk ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kurşunun hangi silahtan ateşlendiğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA