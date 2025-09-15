

Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Yeşil Beyazlılar, 2025-2026 futbol sezonunda kendi sahasında oynadığı 1461 Trabzon FK'yı 1-0, Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 yenerken, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 8-0, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ise 1-0 yenmeyi başardı.



Bursaspor Ziraat Türkiye Kupasında ise Bilecik ekibi Söğütspor'u 8-0 yenerek fantastik bir sonuca imza attı ve bir üst tura yükseldi.

Ligde geride kalan 4 ve Ziraat Türkiye Kupasında 1 olmak üzere oynanan 5 resmi maçta en çok forma şansı alan oyuncular ise belli oldu.

ZİRVEDE TAYFUN AYDOĞAN VAR

Yeşil Beyazlıların Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın 5 maçta en çok güvendiği isim 417 dakika forma giyen Tayfun Aydoğan oldu. En çok forma giyen 2. isim 409 dakika ile Hakkı Türker olurken, 3. isim 386 dakika ile Barış Gök, 4. isim ise 175 dakika ise Alper Babacan oldu.



Ziraat Türkiye Kupası maçlarında dinlendiren ancak lig maçlarının tamamında forma giyen kaleci Kerem Matışlı, Batuhan Yayılcı, Ertuğrul Ersoy ve Sertaç Çam ise 360 dakika forma şansı yakalayan isimler oldular.



Lige fırtına gibi başlayan ve 4 gole ulaşan Muhammed Demir ise, sakatlığı nedeniyle 270 dakika forma şansı buldu.