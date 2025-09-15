Tekmeye kafasını sokan korkusuz stoper, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'a benzetiliyor.

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Eyüpspor'dan 1 yıllığına transfer edilen Ahmet Özkaya, İnegölspor formasıyla Batman Petrol karşısında 90 dakika, Karacabey Belediye karşısında 90 dakika, Karaman FK karşısında 90 dakika ve son oynanan Şanlıurfaspor karşısında 85 dakika oyunda kaldığı sürede takımın en çok koşan, en çok mücadele eden futbolculardan biri olmayı başardı.



Yaşının 20 olmasına karşılık, olgun duruşu ile dikkat çeken genç oyuncu, pozisyon alma becerisi, top çalma, kesicilik ve hırsıyla taraftarların adeta göz bebeği oldu.

İkili mücadeleden kaçmayan, adam kovalayan ve maçlara tamamen motive çıkan Ahmet Özkaya geleceğin futbol yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

İnegölspor'un bonservisi ile kadrosuna katmasına rağmen satın alma opsiyonu Eyüpspor'da olan genç yeteneğin, sezon sonunda takımına geri dönecek olması ise Bordo Beyazlı taraftarları üzüyor.



AHMET ÖZKAYA KİMDİR?

Futbola 12 yaşında Çekmeköy Alemdağ altyapısında başladı. 13 yaşında Sancaktepespor FK'ya gitti. 4 yıl bu kulüpte kalan genç yetenek ilk resmi müsabakasını 17 yaşında oynadı. 2021-2022 sezonunda Sancaktepe FK forması ile 19 maçta ilk 11'de forma girmeyi başardı.

17 yaşında Eyüpspor'un radarına giren oyuncu U19 takımına dahil edildi. Burada gelişimini sürdüren Ahmet Özkaya, 2023-2004 sezonunda Vanspor FK'ya kiralandı. 2024-20025 sezonunda Beykoz Anadolu'ya kiralanan oyuncu bu sezonda İnegölspor forması giydi.