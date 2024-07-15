Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğle namazı sonrası Ulucami avlusunda şehitlerin anısına lokma dağıttı. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin 8’inci yılı dolayısıyla düzenlenen lokma dağıtımı ile demokrasi şehitleri yad edildi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından gerçekleştirilen lokma dağıtımı programına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Lokma dağıtımının ardından darbecilere karşı koyarken hayatlarını kaybeden şehitler için dualar edildi.