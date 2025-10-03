

Osmangazi Belediyesi, son olarak Yeni Kaman Mahallesi Kartalmış Sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla birlikte 2 bin metre kare alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda her türlü güvenlik önlemi alınarak vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için titizlikle yürütüldü.

Osmangazi Belediyesi’nin mahallelerinde çok güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Yeni Karaman Mahallesi Muhtarı Seyfi Yurtaçan, "Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla mahallemizdeki yollar daha kullanışlı hale geliyor. Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarından çok memnunuz. Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN