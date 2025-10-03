Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, ekim ayı boyunca minik ziyaretçilerden ailelere kadar herkese hitap edecek dopdolu bir program sunuyor. Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan etkinlikler, sanat atölyelerinden tiyatro gösterilerine, renkli atölyelerden kampanyalara kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerle buluşacak.

Cumhuriyet Temalı Resim Yarışması

1 Ekim’de başlayan ve 23 Ekim’de sona erecek “Cumhuriyet” temalı resim yarışmasına 6-11 yaş arası çocuklar katılabilecek. Resimler Sanat Atölyesi’ne teslim edilecek ve kazananlar 28 Ekim’de açıklanacak. Yarışmada dereceye giren eserler, aynı gün Sanat Atölyesi’nde açılacak sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Hayvanları Koruma Haftası Özel Etkinlikleri

4-5 Ekim’de “Kuş Evi Boyama Atölyesi” çocuklara doğa sevgisini aşılayacak. Saat 15.00-18.00 arasında yapılacak atölyede, ilk gün boyanan kuş evleri AVM otoparkındaki ağaçlara asılacak.

Sanatla Buluşma: Kendi Saksını Boya

11 Ekim’de saat 15.00-18.00 arasında Sanat Atölyesi’nde gerçekleştirilecek “Kendi Saksını Boya Atölyesi”, “Gelenekten Geleceğe” projesi kapsamında çocuklara yaratıcılıklarını ifade etme fırsatı sunacak.

Alışverişe Özel Termos Hediyesi

13 Ekim’de tek seferde ya da gün içinde toplam 4.000 TL’lik alışveriş yapan ziyaretçiler, şık bir termosun sahibi olacak. Kampanya stoklarla sınırlı olup, stokların bitmesiyle sona erecek.

Renkli Gösteriler ve Cumhuriyet Coşkusu

18 Ekim’de sahnede miniklerin ilgisini çekecek “Balon Kukla Tiyatrosu” saat 15.00’te izleyicilerle buluşacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise Sanat Atölyesi’nde “Atatürk Rozeti Yapım Atölyesi” 15.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek. Aynı gün bando ekibi, saat 15.00 ve 17.00’de iki ayrı seansla marşlarıyla coşkuya ortak olacak.

İnegöl AVM, Ekim ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle ziyaretçilerine Cumhuriyet coşkusunu yaşatırken, sanat ve eğlence dolu anılar biriktirmeye davet ediyor.