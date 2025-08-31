Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş mağazası, yeni mağazasının açılışında müşteri çekebilmek için kampanya ve indirimler yaptı.

100 liraya bavul, fincan takımı veya farklı bir ürün almak için sıraya girenler, 5-10 kişiden sonra ürünlerin 'tükendi' denmesinden şikayetçi oldu. Yapılan kampanyaların inandırıcı olmadığını ve insanları kandırdığını dile getiren vatandaşlar, sadece algı yaptıklarını söyledi.



Sayılı sayıdaki ürünlerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturup birbirini ezenler ise sonunda isyan etti. Yeterli eleman bulundurulmaması, içerisinin havasız olması ve kimsenin yardımcı olmaması insanları çileden çıkarırken, 2,5 saattir sırada beklediğini söyleyenler ateş püskürdü.



Alışveriş mağazası ise yaşanan yoğunluğu güzel bir anmış gibi 'Teşekkürler Demirtaş' notuyla paylaştı.