Başkan Aydın, Osmangazi ilçesinde yer alan ve halk arasında 'Kolsuz Faik'in Fabrikası' olarak bilinen Roman Gal alanının yaklaşık 10 dönümlük bir alanı kapsadığını belirterek, 'Burası 1862 yılında Fransız asıllı Roman Gal tarafından kurulan ve 1992 yılına kadar ipek üretiminin yapıldığı, Bursa için çok önemli bir endüstriyel miras alanı. Anıtlar Kurulu'na tescilli dört yapının bulunduğu bu alanda planlama çalışmalarımızı tamamladık. Kültür, sanat, gastronomi, toplantılar ve gençlerin buluşabileceği kafeterya ve restoranların yer alacağı, 7/24 yaşayan bir alan oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

Roman Gal alanının Bursa'nın ipekçilik tarihinin milattan önceki dönemlere kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Aydın, 'Bu tarihi mirası bir müze ve üretim alanlarıyla yaşatacağız. Anıtlar Kurulu tescil işlemleri tamamlandıktan sonra yaz aylarına doğru ilk kazmayı vurmayı ve kısa sürede Bursalıların kullanımına açmayı planlıyoruz' diye konuştu.

Arkeo Park Projesi yüzde 98 tamamlandı

Arkeo Park Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Aydın, çalışmaların yüzde 98 seviyesine ulaştığını belirtti. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aydın, 'Şubat ya da mart ayında, muhtemelen bayramdan sonra Arkeo Park'ı Bursalıların ve yerli-yabancı turistlerin kullanımına açacağız. Alanda 3 bin yıllık Roma Zodyak mozaikleri bulunuyor' dedi.

Arkeo Park'ta yaşayan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi, genç kafeteryası, internetli çalışma alanları ve konferans salonlarının yer alacağını belirten Aydın, 'Burası aynı zamanda Bursa'nın Prusias'tan Bitinya'ya, Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanan tarihini bir arada görebilecekleri bir alan olacak. Hisar Kaleiçi, Kartacalı Hannibal'ın ilk şehir planlarını yaptığı, Bursa'nın en eski yerleşim bölgesi. Bu tarihi gençlerle ve Bursalılarla buluşturmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Mozaikler cam galerilerde sergilenecek

Kazı sırasında ortaya çıkarılan ve Kültüprak'taki Arkeoloji Müzesinde saklanan mozaiklerin doğal alanlarına nakledilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, 'Daha önce güvenlik eksikliği nedeniyle maalesef bazı orijinal eserler çalınmış. Güvenlik 7/24 sağlandıktan sonra müze yetkilileriyle birlikte orijinal mozaikler yerlerine konulacak. Cam galeriler sayesinde ziyaretçiler bu eserleri yakından görebilecek' dedi.

Aydın, alanın Roma döneminde askerlerin savaşa gitmeden önce dua ettikleri bir tapınma merkezi olarak kullanıldığını hatırlatarak, 'Bu kadim şehir Bursa'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösterecek, turizmi canlandıracak, konaklama süresini uzatacak ve Bursa ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir proje olacak' şeklinde konuştu.