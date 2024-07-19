UEDAŞ Bursa'nın belli bölgelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.
22 Temmuz Pazartesi günü, 20 Temmuz Cumartesi saat 09:00'dan 12:00'ye kadar Osmangazi'de su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:
- Ahmet Bey
- Yiğitalhi
- Gökçeören Mahallesi
- Dereli 1 Şube
- Sude Boss
- Ahmet Bey Meyve
- İncir 6
- Ümit 2
- Krem 1
- Durmuş 17
- Doğan Ahmetbey Köy
- Bahar 15
- Lale Nilüfer
- Sultan Sarıkız
- Yukarı Harmanlar
- Yiğit Ali 26
- Dere 1
- İlhan Üsküplü Mahalleleri ve sokaklarında su kesintisi olacaktır
Vatandaşların su kesintisi nedeniyle gerekli önlemleri almaları önemle duyurulur.
Kaynak: Mehmet Sevinç