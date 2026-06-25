Programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, görev süresi dolan Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Aydın, ARTKAF Başkanı Özgür Gümüş ve çok sayıda hemşehrisi katıldı.

Dernek Başkanı Fatih Zengin, organizasyonun bir veda değil vefa yemeği olduğunu vurgulayarak, Eren Arslan’ın İnegöl’e yaptığı katkılardan dolayı hemşehrileri olarak gurur duyduklarını belirtti. Zengin, Şavşatlılar Derneği’nin her zaman Kaymakam Arslan’ın yanında olacağını ifade etti.



ARTKAF Başkanı Özgür Gümüş ise konuşmasında Eren Arslan’ı merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’na benzeterek, “İnegöl’ün Yazıcıoğlu’su” olarak nitelendirdi ve Arslan’ın kendilerini her zaman gururlandırdığını dile getirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ile uyumlu ve başarılı bir dönem geçirdiklerini belirtti. Pandemi ve deprem gibi zor süreçleri birlikte başarıyla yönettiklerini kaydeden Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Aydın’a da teşekkür etti.

Programda duygusal anlar da yaşandı. Konuşmasında sık sık duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan Kaymakam Eren Arslan, İnegöl’ü “sanayisiyle, kültürüyle devasa bir mozaik” olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl gibi sanayisiyle, kültürüyle devasa bir mozaik olan bu güzel şehirde, Şavşat’ın o dimdik duruşunu, misafirperverliğini ve samimiyetini yaşatan sizler, benim için sadece birer hemşehri değil; gurbette sığındığım birer liman, birer aile oldunuz. Coğrafya kaderdir derler; ama Şavşatlı olmak, dünyanın neresinde olursanız olun kalbinde hep o yemyeşil dağların serinliğini, insanının mertliğini taşımaktır. Bu akşam bana yaşattığınız bu gurur ve duygusallık, meslek hayatım boyunca taşıyacağım en şerefli madalyalardan biri olacaktır.”



Arslan, 5,5 yıl İnegöl’de görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, İstanbul Ataşehir’de yeni görevine başlayacağını, ancak İnegöl ve hemşehrilerinin her zaman yanında olacağını söyledi. Konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizler devletimizin emrinde, aziz milletimize hizmetkârız. Kısa bir süre sonra şehirlerin şahı İstanbul’da, finansın merkezi Ataşehir ilçemizde hizmet etmeye başlayacağım; ancak bilin ki, gittiğim her yerde bir kapınız, bir kardeşiniz ve sizleri her daim gururla temsil etmeye çalışacak bir evladınız olacak.

Bu vefa gecesinin mimarı İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Fatih Zengin’e ve yönetim kuruluna, bu anlamlı gecede beni yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Alper Taban’a, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir’e, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Aydın’a, ARTKAF Başkanı Özgür Gümüş’e ve tüm dostlarıma, büyüklerime ve kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin…”

Yemek programının sonunda İlçe Kaymakamı Eren Arslan’a hediyeler takdim edildi.