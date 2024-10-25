Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmaları başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi genelindeki tüm camilerde yürütülen temizlik çalışması kapsamında camilerdeki halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencere, kapı, mihrap, minber, kürsü ve ayakkabılıklar büyük bir titizlikle siliniyor. Yüksek teknolojiye sahip makinelerle 90 derece sıcaklığa varan su ve özel deterjan kullanılarak yerinde yıkanan ibadethane halıları, aynı zamanda bakterilere karşı da dezenfekte ediliyor. Yıkandıktan sonra güçlü vakum sistemiyle kirli suyun çekilerek tahliye edildiği uygulamada ibadethaneler, daha hijyenik bir hale geliyor. Ayrıca cami içleri, şadırvanları ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Daha önceki yıllarda anlaşma yapılan firmalar aracılığıyla camilerde temizlik çalışması yürüten Osmangazi Belediyesi, bu yıl ki temizlik çalışmasını Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile gerçekleştiriyor. Yapılan temizlik çalışmalarında, camilerin içi ve dışı titizlikle temizlenirken, gül kokuları ile ortamın ferahlatılması da sağlanıyor. Böylece cemaat, ibadetlerini temiz ve hoş kokular eşliğinde yerine getirebiliyor.

