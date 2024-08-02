Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu yılın yaz dönemindeki Anadolu ziyaretlerine Karadeniz’den başladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Anadolu ziyaretlerine bu yaz Karadeniz’den başladı. Kâğıthane’de oturan on binlerce Karadenizliyi memleketlerinde ziyaret eden Başkan Öztekin yoğun ilgiyle karşılandı. Öztekin’in Karadeniz ziyaretindeki ilk durağı Bartın oldu. Ulus ilçesinin Drahna bölgesi ile Çubukbeli köyündeki geleneksel etkinliklere katılan Başkan Öztekin’e Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, önceki dönem BARFED Başkanı Mehmet Yılmaz ve dernek başkanları eşlik etti.

Geleneksel Sisdağı Yaylası Erkeksu Otçu Göçü Şenliği’ne katıldı

Bartın’daki temaslarının ardından Başkan Öztekin’in ikinci durağı ise Giresun oldu. Görele Bayazıt Köyü Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Sisdağı Yaylası Erkeksu Otçu Göçü Şenliği’ne katılan Başkan Öztekin, vatandaşların heyecanına ortak oldu. Yayladaki şenlikte geleneksel halk oyunları oynandı, türküler söylendi, yöresel lezzetler sunuldu. Giresun temaslarında Başkan Öztekin ayrıca Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan Ahmet Köroğlu’nun kabristanını ziyaret ederek ailesine taziyelerini iletti.

“Kağıthane’de 100 binin üzerinde Karadenizli hemşehrimiz bulunuyor”

Başkan Öztekin iki gün süren Karadeniz ziyaretinde binlerce hemşerisiyle bol bol hasret giderdi. Başkan Öztekin, “Kâğıthane’de oturan ve yaz dolayısıyla memleketlerinde bulunan hemşerilerimizin köylerine misafir olduk. Hoş sohbet ve güler yüzle ağırlandık. Kâğıthane’de 100 binin üzerinde Karadenizli hemşerimiz bulunuyor. Hem Karadeniz’in güzelliklerini yerinde gördük hem de insanımızın kadirşinaslığına bir kez daha tanıklık ettik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.