İzmirli bir iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Canpolat’ın Milli Emlak’a ait hazine arazilerini satma veya kiralama vaadiyle 13 milyon TL dolandırdığı öne sürüldü.

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre, iş insanı, Canpolat’ın kendisine sunduğu vaatlerin asılsız olduğunu ve bu yolla yüklü miktarda para elde ettiğini iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında Kadir Canpolat ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda sulh ceza hakimliği, Canpolat’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

HTS Kayıtları ve Banka Hareketleri Delil Oldu

Mahkeme, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat’ın suçlamalarla bağlantılı olarak banka hareketleri, dekontlar ve HTS kayıtlarını delil olarak gösterdi.