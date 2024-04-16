Macaristan’dan gelen lise öğrencileri, Osmanlı Devleti’ne sığınan Macar Prensi Rakoczi’nin Tekirdağ’daki müzesini ziyaret ederek müze önünde dans gösterisi sundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Macar öğrenciler, Osmanlı’ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi’nin kaldığı Rakoczi Müzesi’ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul’den bilgi aldı. Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından kendi yörelerine ait dans gösterileri sergilendi. Macar öğrencilerin dans gösterisi alkış topladı.

Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç gazetecilere yaptığı açıklamada, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde kentte yıl boyunca etkinliklerin sürdüğünü ifade ederek, "Tekirdağ ve Rakoczi Müzesi Macar halkı tarafından çok iyi bilinen yerler. O yüzden buraya çok sayıda ziyaretçi geliyor. Buraya gelen Macar öğrencileri ağırlıyoruz ve onların tarihi değerlerini nasıl koruduğumuzu onlara gösteriyoruz. Yıl boyunca etkinlikler devam edecek" dedi.

Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi Öğretmeni Zübeyde Aykaç da 10 öğrencinin kentteki Macar eserlerini ziyaret ettiğini ifade ederek, “Burada keyifli bir halk dansları gösterisi yaptılar. Ayrıca öğrenciler geldikleri şehrin valisinin mesajını bizlere okudular. Yarın da öğrenciler Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimizle Türk Macar ortak kültürü ile ilgili etkinlikler yapacak" diye konuştu.