Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 yıllık üniversite döngüsü programında iki yıllık mesleki eğitime devam etmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 29 Eylül-4 Ekim'de tercihleri alınan 2023-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sayfasından erişebilecek.

Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 13-19 Ekim tarihleri ​​arasında ilgili üniversite tarafından, elektronik kayıt işlemleri ise 13-16 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapabilmek için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye belirtilen son tarihe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.