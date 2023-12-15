Neden Otellerin Websitesinde Bir Blog Olmalı?

Otelinizin websitesinde yer alan bir blog, misafirlerinize rezervasyon aşamasında yardımcı bilgiler sağlar. Bunun yanında, blog içeriği Google’da ve diğer arama motorlarında web sitenizin daha fazla görüntülenmesine yardımcı olur.

Potansiyel Misafirlerinizin Rezervasyon Kararlarını Vermelerine Yardım Edin

Bloglar, web sitenizi tamamlayan içerikler yayınlamak için bir alan sağlar. Zaten otelinize genel bir bakış sağlayan sayfalarınız olsa da, bir blog içeriği çok daha ayrıntılı bilgiler verebilir. Detaylı olarak kahvaltıda neler sunduğunuzu, havuzun ne zaman açık olduğunu ve en yakın restoranın nerede olduğu gibi bilgileri sunabilirsiniz. Daha fazla bilgi, bir gezginin rezervasyon aşamasında kendini güvende hissetmesine yardımcı olabilir.

Sosyal Medya İçeriklerinden Güç Alın

İnsanlar telefonlarından sosyal medya hesaplarına bakarken, ekranda içeriklerin yanlızca kısa bir bölümünü görebilmektedir. Bir araştırmada 40 karakter veya daha az olan Facebook iletilerinin %86 oranında daha fazla etkileşim aldığı tespit edildi. Yayınlarınızı kısaltmanın bir yolu, sosyal medyadaki iletinizde kısaca bahsetmek ve blog yazınıza bağlantı oluşturmaktır. Böylelikle sosyal medya içeriklerinden websitenize trafik oluşturabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarınızda bu tarz paylaşımlar yaparken muhakkak çarpıcı görseller kullanmaya özen gösterin.

Arama Motorlarındaki Durumunuzu Geliştirin

SEO ve arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için birçok taktik vardır. Web sitesi görünürlüğünü artırmanın en iyi yollarından biri, web sitenizde yararlı içerikler bulundurmaktır. Örneğin; “Otele yakın tarihi yerler nerelerdir?” ve “Şehirde kahvaltı yapmak için en iyi yerler neler?” gibi.

Uzun soruları yanıtlayan içerik, pazarlamacıların uzun kuyruklu anahtar kelimeler diye adlandırdığı şeydir. Bu anahtar kelimeler büyük miktarda trafik çekmeyebilir. Fakat bu aramayla gelen misafir satın almaya hazırdır.

Otel adını direkt aramak yerine, misafirleriniz “Isıtmalı havuzu olan İstanbul otelleri” şeklinde arama yapabilirler. Bunun nedeni, genellikle insanların satın almak istedikleri şeyler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istemesidir. Uzun arama sorguları, genellikle mobil cihazlar üzerinden dikte (seslenme) komutuyla yapılıyor. Otel blog sayfanızda bu gibi uzun anahtar kelimeler içeren içerikler bulundurmak, arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda görüntülenmenizi sağlayabilir

Web sitenizde bulunan blog sayfasının, otel pazarlama stratejisinin bir parçası olduğunu unutmayın. Blog sayfanıza devamlı yeni içerikler ekleyerek otel web sitenizin arama motoru sıralamasını iyileştirebilirsiniz. Bunun yanında blog sayfanıza içerik oluştururken arama motorları için değil, gerçekten potansiyel misafirlerinizin yararlanacağı bilgiler veren içerikler hazırlamaya özen gösterin, bir blog sayfasının, rezervasyon yapma kararı vermeye çalışan gezginler için, yararlı bilgiler sunan kaynak olacağını unutmayın.