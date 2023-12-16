Dünya dijitalleşiyor! Bunu söylemek aslında çok sıradan bir söylem ve tekrar olmaya başladı. Bunu günümüzde herkes artık çok rahat algılayabiliyor ve görebiliyor. Önemli olan bu değişime uyum sağlayabilmek ve gelişirken peşinden yürüyebilmek. Otelcilik sektörünün geneline şöyle uzaktan baktığımızda dijitalleşme ile beraber yürüdüğünü söyleyemeyiz. Bunu söyleyebilmemiz için çerçeveye çok yakın bakmamız gerekir. Booking.com’dan, Expedia’dan ordan burdan yani OTA (Online Travel Agency)’lardan satış yapıp ben internete hakimim, benim otelim internette 10 numara demek aslında trajikomik bir durum. Tabi ki buralardan da satış yapılmalı hatta kesinlikle yapılmalı fakat önemli olan pastayı eşit dilimlere ayırabilmek. Aslında yöneticiler, satış ve pazarlama ekipleri OTA’ları kullanmayı, oralardan satış yapmayı çok iyi öğrendi. Ama bunun yanında, hep ihmal edilen, hep geri plana atılan otelin kendi, resmi web sitesinden satış yapmak. Tamam ama nasıl olacak? diyebilirsiniz. Evet haklısınız da, bunun için dijital pazarlamaya hakim olmak gerekir.

Otelinizin tasarımı iyi ve güncel teknolojilerle donatılmış bir web sitesi olduğunu var sayalım. Yoksa da eğer otel web siteniz ortalama 5 seneden önce yapılmışsa yeni bir web sitesi yaptırma zamanı yaklaşıyor demektir. Ama biz şimdi yeni bir site yaptırdığınızı fakat oradan satış volümünün düşük olduğunu var sayalım. Otelinizin web sitesinden gelecek olan rezervasyonlarınızı nasıl artırabilirsiniz. Tabi ki dijital pazarlamayla. Nedir? Arama motoru (Google vs.) reklamları, sosyal medya (facebook, instagram, youtube) reklamları, seo (search engine optimization) çalışmaları (Google, Yandex gibi arama motorlarında ücretsiz yani organik üst sıralarda listelenme), sosyal medya yönetimi, e-mail pazarlama. Bunların hepsini nerden, nasıl öğreneceğim dediğinizi duyar gibiyim.

Şimdi kendini geliştirmek isteyenlere ve dijital pazarlamada uzmanlaşmak isteyenlere çok uygun fiyatlı, istediği zaman katılabileceği ve izleyebileceği uzmanıdan 5 harika online eğitim.

Google Adwords Eğitimi

Facebook ve Instagram Reklamları Eğitimi

SEO (Search Engine Optimization) Eğitimi

Sosyal Medya YönetimiE-posta Pazarlama

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Tüm bunları yaptım da otelin web sitesini neden ben yapmıyorum diyenlere. Web sitesi yapmayı en hızlı öğrenebileceğiniz eğitim.

WordPress Eğitimi

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