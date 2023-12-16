Kanal yöneticisi, birden fazla online seyahat acentasında (OTA) satışa çıkardığınız odalarınızın fiyat ve kontenjanlarınızı tüm online kanallarda hızlıca güncellemenizi sağlayıp aynı zamanda da bu acentalar üzerinden aldığınız rezervasyonları tek bir yerde toplamanızı sağlar. Yani otelinizde bir kanal yöneticisi kullanmanız zaman ve iş gücünden tasarruf etmenizi olanak verir.

Oteliniz ne kadar çok B2B veya B2C online seyahat acentasında yer alırsa odalarınızın satılma olasılığı da o kadar yüksek olacaktır. Kanal yöneticisi sayesinde OTA’lardaki varlığınızı daha iyi ve eş zamanlı yöneteceğiniz için etkiniz daha da yüksek olacak, bu sebeple de odalarınızın satış performansının sürekli artması kaçınılmaz olacaktır.

Oteliniz için Doğru Kanal Yöneticisini Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Öncelikle, eş zamanlı yönettiğiniz OTA’larınızın yanı sıra bir de otel web sitenizden alabileceğiniz rezervasyonları unutmamanız gerek. Otel web sitenizin rezervasyon motorunu kendinize ait özgürce yönetebileceğiniz kanal olarak düşünebilirsiniz. Bu sebeple kanal yöneticisi seçerken size uygun fiyatlı ya da düşük komisyonlu hatta ücretsiz bir rezervasyon motoru sunmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede eş zamanlı olarak yönettiğiniz OTA’larınız ile birlikte otel web sitenizde sunduğunuz fiyatları da direkt olarak güncelleyebileceksiniz.

Seçeceğiniz kanal yöneticisi sizin sözleşme yaptığınız tüm online acentaları yönetebiliyor mu?

Az önce de bahsettiğimiz gibi ne kadar online acentada varlığınız olursa satış yapma ihtimaliniz o kadar yüksek olur.

Yeni bir online kanala bağlanmak istediğinizde bunu kolaylıkla yapabiliyor musunuz?

Bu bağlantı süresi ne kadar sürüyor ve tüm bu süreci kendiniz yönetebiliyor musunuz? Tüm oda eşleştirme (mapping) işlemlerini kendiniz yapabiliyor olmanız gerekmektedir.

Kanal yönetiminin size sağlayacağı en önemli faydalardan bir tanesi otelinize hız kazandırması, yani kanal yöneticinizin acente yönetim panellerindeki veriyi hızlı bir şekilde çekmesi ve yaptığınız güncellemeleri hızlı bir şekilde OTA’lara anlık olarak yansıtması üstünde durmanız gereken en önemli hususlardan bir tanesi olmalıdır. Size kanal yöneticisi sağlayacak olan firma ile bunu konuşmalısınız.

Odanız satıldı ve kontenjan doldurmanız gerekti. Kanal yöneticinizin bu tür uyarıları da size sağlamalıdır.

Tek bir oda fiyatına bağlı olarak belirlediğiniz kat sayılarla diğer odalarınızın fiyatlarını otomatik olarak hesaplayabilmesi hem pratiklik hem de zamandan tasarruf sağlayacaktır.

İleri tarihlere kontenjan vermeniz ve fiyat girmeniz birçok OTA’nın otelinizin görünürlüğünü arttırması için büyük bir sebeptir. O nedenle kanal yöneticisi ne kadar ileri tarihe kadar fiyat ve müsaitlik girmenize izin veriyorsa o kadar iyi olacaktır. Ayrıca gün gün fiyat yönetebiliyor olmanız da çok önemlidir.

Son olarak bu kadar fonksiyonlu bir yazılım ile ara sıra içinden kendiniz çıkamayacağınız problemlerle karşı karşıya gelmeniz kaçınılmaz olacaktır. Kanal yönetim yazılımınızı tam olarak öğrenene kadar eğitim almalı ve problemlerle baş edebilmeniz için destek alabilmeniz sizin kanal yöneticisi seçerken dikkat etmeniz gereken bir husustur. Kolay erişebileceğiniz ve sorunlarınıza hızlı dönüş alabileceğiniz bir firma ile çalışmak daha iyi olacaktır.

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