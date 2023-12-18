Tamamen yorumsal bir tanımla Satış & Pazarlama faaliyetleri; üretici firmaların, hedef kitlesi olan tüketicilere ürününü tanıtma, ürününün tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yeterlilikte ve kalitede olduğunu ispat edebilme ve tüketicileri bu bağlamda ikna edebilme sanatıdır. Her sanatın olduğu gibi, bu sanatın da bir takım teknikleri vardır. Yine her sanatta olduğu gibi bu sanat da zaman içerisinde yok olmamak adına sürekli olarak değişime ve gelişime uğrayarak, içinde bulunduğu çağa ayak uydurmaya muhtaçtır. Dolayısıyla bu sanat kapsamında kullanılan teknikler de sürekli olarak değişim ve gelişim göstermek durumundadır.

Çağa ayak uydurabilmek yaşadığımız hayatın bir gereğidir. Zaman değiştikçe ihtiyaçlar da değişmekte ve katlanarak çoğalmaktadır. Dolayısıyla bu durum, bu ihtiyaçları giderebilmek için kullanılan ürünlerin de değişmesi ve gelişmesi anlamına gelir. Bu ürünlerin Satış & Pazarlama faaliyetlerini yürüten ve bu işi meslek edinmiş profesyonellerin de, mesleklerini layıkıyla yapabilmeleri ve mesleklerinde kalıcı olabilmeleri adına bu değişimlere ayak uydurmaları gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu durumu bir örnekle daha iyi anlatabilirim diye düşünüyorum. Çok değil bundan sadece 20 yıl önce lüks olarak görülen ve sadece belli bir ekonomik seviyedeki kesimin sahip olabildiği cep telefonları bugün bir ihtiyaç haline gelmiş, dar gelirli kesimin bile en son modeline rahatlıkla sahip olabildiği bir ürün olmuştur. Ayrıca başlangıçta sadece bir iletişim aracı olarak görülen ve sadece bu amaçla kullanılan cep telefonları, zaman içerisinde muazzam bir değişim ve gelişim göstererek, fotoğraf ve video çekmek, internete girmek ve çeşitli uygulamalarla hayatı pratik hale getirmek gibi çok önemli misyonlar üstlenmiştir. Dolayısıyla bu sektörde Satış & Pazarlama faaliyetlerini yürüten profesyonellerin de, 20 yıl önce kullandıkları Satış & Pazarlama tekniklerini mevcut haliyle devam ettirerek başarılı olabilmeleri imkansızdır. Çünkü her şeyden önce ürünün teknik özellikleri zaman içerisinde ciddi şekilde değişti ve gelişti. Sektördeki rekabet arttı, fiyat politikası değişti. Dolayısıyla ürünün hedef kitlesi genişledi. Tüketiciler ise seçeneklerin çoğalması ve internet sayesinde geçmişe nazaran bilgi edinebilmenin çok daha kolay ve pratik hale gelmesi ile birlikte her konuda çok daha bilinçli olmaya başladı. Hal böyle olunca, Satış & Pazarlama birimlerinin ve bu alanda çalışan profesyonellerin işlerinde başarılı olabilmesi için, bilhassa sektördeki teknolojik değişim ve gelişmeleri yakından takip ediyor olması, sürekli olarak değişkenlik gösterebilen pazara ve müşteri kitlesine hakim olması, rekabetten doğan zorlu piyasa şartlarında yeni Satış & Pazarlama yöntem ve tekniklerini araştırması, kendini ve mesleki bilgisini sürekli olarak geliştirmesi, kısaca mesleğini icra edebilmesi için yaşadığı çağa ayak uydurması gerekmektedir.

Peki otelcilik sektöründe faaliyet gösteren Satış & Pazarlama birimlerinin ve personellerinin çağa ayak uydurabilmesi için temelde nelere dikkat etmesi ve özen göstermesi gerekir?

Sanal Ortamlar

Malum günümüzde internet hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu sebeple de otellerin Satış & Pazarlama faaliyetlerini sanal ortamlarda da yürütmesi gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Zira hiçbir reklam türü, sanal ortamlarda bilhassa sosyal medya üzerinden yapılan reklamlar kadar efektif olamamaktadır. Hiçbir pazarlama faaliyetinde bu kadar geniş bir kitleye ulaşılamamakla beraber, yine hiçbirinde bu kadar zahmetsiz ve masrafsız netice elde edilememektedir. Zaten günümüzde kurumsal otellerin pek çoğu bu konuya gerekli önemi göstermekte, sadece bu alanla ilgili faaliyetler yapması için bir personel istihdam etmektedir. Bu alana gerektiği önemi vermeyen oteller ise, çağın gerisinde kalmış olmanın handikabı ile ne yazık ki uzun vadede kaybetmeye mahkumdur.

İnsan İlişkileri

Günümüzde otellerin Satış & Pazarlama faaliyetlerini yürüten birimlerin önem vermesi gereken bir diğer konu, insan ilişkileridir. Yine çok değil bundan 15-20 sene önce, aynı bölgede hizmet veren otel sayısı şimdikine oranla en az yarı yarıyaydı. Dolayısıyla insanların kıyas ve tercih şansları kısıtlıydı. Günümüzde ise otel sayısının bir hayli artması ile birlikte, rekabet hat safhaya ulaşmış, insanların seçenekleri çoğalmış, klasik bir tabirle pastanın dilimleri azalmıştır. Bu noktada bizi rakiplerimize kıyasla bir adım öne taşıyacak en önemli unsurlardan biri olarak, devreye insan ilişkilerinin önemi girmektedir. Şöyle düşünün… Konaklama, banket veya her ikisini de organize eden bir acente sahibi veya yetkilisisiniz. Bir organizasyonunuz kapsamında bir otelle ortaklık kurmak durumundasınız ve elinizin altında aynı bölgede hizmet veren ve eşit standartlara sahip 5 farklı otel alternatifi var. Oteller aynı standartlarda olduğu için fiyatların da hemen hemen aynı olduğunu kabul edelim. Bu durumda hangi oteli tercih edersiniz? Tabi ki Satış & Pazarlama ekibiyle ilişkilerinizin iyi olduğu, size mağduriyet ve mahcubiyet yaşatmayacağına inandığınız, samimiyetine ve dürüstlüğüne güvendiğiniz ekibe sahip oteli… Hangi çağda yaşarsak yaşayalım, hizmet sektöründe sizi bir adım öne çıkaracak ve etkisi baki kalacak yegane unsur, iyi insan ilişkileri olacaktır.

Trendler (Akımlar)

Son olarak ise, mevcut trendleri (akımları) takip ediyor olmanın gücüne değineceğim. Malum yukarıda da belirtmiş olduğum üzere rekabetin artması ile birlikte, oteller sürekli olarak kendilerini rakiplerinden farklı kılacak, tercih edilme şanslarını arttıracak yeni pazarlama yöntemleri aramakta ve uygulamaktadır. Bilhassa resort otellerde yakın zamanda hayata geçirilen çocuk ve evcil hayvan dostu otel, temalı otel, insanların dini hassasiyetlerine saygı duyuyoruz sloganıyla hayata geçirilen muhafazakar otel akımları, bunun en güzel örneklerdir. Otelimizin bulunduğu bölgeye, sahip olduğu imkanlara ve hedef olarak belirlenen misafir kitlesine göre bu akımları sürekli olarak takip etmek, kendimize de bu akımlar içinde bir yer edinmek veya yeni, dikkat çekici ve orijinal bir akım oluşturmak, yine çağımızın gerekliliğine uygun bir stratejidir. Çünkü insanlar hassasiyetlerine önem verilmesinden, kendilerini özel hissettirilmesinden, rutinlerin ve standartların dışına çıkıp, farklı ve orijinal deneyimler yaşamaktan hoşnut kalırlar.