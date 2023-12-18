Kurak geçen yaz ayları sonrasında barajlardaki doluluk oranı endişe yaratmış, vatandaşlara su tasarrufuna  yönelik uyarılarda bulunulmuştu. Türkiye genelinde 11 Kasım itibariyle başlaya yağışlar barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı.

BUSKİ, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranlarını paylaşıp, “Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz” uyarısını yineledi…

Son verilere göre, Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 72, Nilüfer Barajı’nı ise yüzde 46…

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