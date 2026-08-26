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Yeni fiyatların gece yarısından itibaren istasyon tabelalarına yansıması beklenirken, motorin kullanıcıları için litre başına yaklaşık 4 TL’lik avantaj oluşacak.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde özellikle büyükşehirlerde motorinin litre fiyatının yeniden 80 TL seviyelerine doğru gerileyeceği öngörülüyor.

İndirimin, 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece saat 00.01’den itibaren akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL’lik düşüş yaşanabilir.

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