20 yıldan beri otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, gençler ve aileleri için çalışan Tohum Otizm Vakfı, bu bayramda umut olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de otizm spektrum bozukluğu olan çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Tohum Otizm Vakfı, Bayram için bir bağış kampanyası başlattı.

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Kampanyaya yapılan bağışlarla otizmli çocukların eğitim olanaklarına ulaşması amaçlanıyor.

Otizmli çocukların kaliteli eğitime ulaşmasına ve topluma kazandırılmasına destek olmak isteyenler kampanyaya Vakfın web sayfası üzerinden www.tohumotizm.org.tr bağış yapılabiliyor.