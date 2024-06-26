Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Sanayi Mahallesi’ndeki otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle bölgedeki farklı noktalara sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.