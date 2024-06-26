Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte Kırantepe yolunda yapımına başlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

1 kilometre uzunluğu ve 7 metre genişliğindeki yolda başlayan asfalt çalışmaları ile bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Başkan Çelik, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, Kırantepe’nin Serdivan’ın en önemli turizm noktalarından biri olduğunu ve bu yolun yenilenmesi için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çelik, "Doğa turizmi, spor ve yamaç paraşütünün vazgeçilmez durağı Kırantepe’ye giden yolun yenilenmesi ile birlikte bölgedeki turizm faaliyetleri rahatlayacak. Ayrıca, yolun güzelleşmesi ile birlikte bölgenin çehresi de değişecek" dedi.

Çelik, asfalt çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve Kırantepe yolunun hizmete açılacağını ifade etti.