Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, bazı temaslarda bulunmak amacıyla gittiği İrlanda’da önce Donegal Belediyesi ile kentler arası iş birliği kapsamında Ekonomik Kalkınma, Acil Eylem ve Bilgi Sistemleri Direktörü Garry Martin, Letterkenny-Milford İlçe Meclis Başkan Yardımcısı Cllr. Pauric Mc Garvey ve belediyenin farklı birimlerindeki yöneticiler ile bir araya geldi.



Daha sonra Atlantic Teknoloji Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Yardımcısı John Andy Bonar ile bir araya gelen Başkan Bozbey, üniversitenin akademik yapısı, araştırma merkezleri ve inovasyon odaklı çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler aldı.



Bozbey İrlanda gezisinde ülkenin önde gelen otomotiv yedek parça üreticilerinden Irish Pressings tesisleri ile İnovasyon ve girişimciliğin kalbi olan GTEIC İş ve İnovasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Tekstil markaları ile ünlü Bursa’nın güçlü tekstil altyapısın dünya pazarına açmak adına İrlanda’nın köklü tekstil markalarından biri olan Magee Clothing tesisini ziyaret programına koyan Başkan Bozbey’in buradaki izlenimleri kayda alması dikkat çekti.



Başkan Bozbey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek kaliteli kumaş üretimi, sürdürülebilir moda anlayışı ve uluslararası pazarlama stratejileri hakkında bilgiler aldık. Geleneksel dokumacılığı çağdaş tasarımla buluşturan bu deneyim, Bursa’mızın güçlü tekstil altyapısını yeniden dünya pazarına sunmak için ilham verici katkılar sunacak” diye konuştu.