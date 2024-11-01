Daha ekonomik olması ve uçak korkusu yaşayanlar için tercih edilmesi sebebiyle otobüsler, ulaşım sektöründe büyük bir paya sahip olmaya devam ediyor. Artan müşteri taleplerine cevap vermek isteyen otobüs firmaları, ilk olarak en popüler güzergâhlardan biri olan İstanbul-İzmir hattında ekspres seferlere başlıyor. Bu değişiklik bazı yolcuları memnun ederken, tepki gösterenlerin sayısı da az değil.

HİÇBİR ŞEHİRDE DURMAYACAK

İstanbul-İzmir rotasında hizmet veren otobüsler, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde durarak yolcu alıp indiriyor. Ancak ekspres seferlerde, yolcuların daha hızlı bir şekilde varış noktasına ulaşması amaçlanırken, yolcu alıp indirme işlemi yalnızca kalkış ve varış şehirlerinde yapılacak.

BURSA'DA OTOBÜS BİLETİ BULMALARI ZORLAŞACAK

İstanbul ve İzmir hattında hizmet veren otobüslerin ekspres seferleri yaygınlaştırması nedeniyle Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar, ekspres olmayan yolculukları tercih etmek zorunda kalacak. Buna karşın firmaların, otobüs seferlerinin önemli bölümünü ekspres yolculuklara ayıracak olması, ara şehirlerden geçen otobüslerin sayısının belirgin şekilde azalmasına ve ara şehirlerde yaşayan vatandaşların daha zor bilet bulmasına neden olacak.