Kontrolden çıkan otomobilin apartmanın bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın sesiyle doğalgaz patlaması yaşandığını zanneden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, Özgürlük Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde otomobil apartmanın bahçesine uçtu. Apartman duvarının bir kısmı da çarpma neticesinde kırıldı. Kazanın sesi ise mahalleyi ayağa kaldırdı. Doğalgaz patladığını zanneden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bu şekilde ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler durumun kaza olduğunu görünce gereken müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.