Tekirdağ Çorlu’da bariyerlere çarparak hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Çorlu çevre yolu üzeri Emlaklar sapağı mevkisinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Mustafa Demirez idaresindeki 34 EVA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
“Yaptığımız iyilikler bugün önümüze çıktı”
Kaza sonrası hurda yığınına dönen araçtan sürücü Mustafa Demirez burnu bile kanamadan çıktı. Gazetecilere konuşan sürücü Demirez, “Allah’ın hikmeti diyelim. Verilmiş sadakamız varmış. Yaptığımız iyilikler bugün önümüze çıktı. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Cana geleceğine mala gelsin” diye konuştu.